В иранской провинции Хузестан 24 сентября объявлено днем траура

В иранской провинции Хузестан объявили 24 сентября днем траура, сообщает IRNA.

«После террористической атаки в юго-западном городе Ахваз, в результате которой погибли 25 гражданских лиц, духовный лидер Мухаммед Али Мусави Джазеайри и генерал-губернатор Голам Реза Шариати объявили понедельник, 24 сентября, днем траура», — говорится в публикации.

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В заявлении говорится, что террористическая атака, в результате которой погибли граждане страны, «обнажила подлую натуру врагов иранской нации и исламской системы».

Ранее великий аятолла и верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что совершившие нападение на военный парад, который проходил в Ахвазе, были связаны с союзниками США в регионе.