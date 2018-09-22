В США карабкавшийся по стене енот упал с девятого этажа и убежал

В американском Оушен Сити, штат Нью-Джерси, прохожие засняли енота, который карабкался по стене высотного здания и сорвался вниз на уровне девятого этажа. Видео происшествия было опубликовано в инстаграме телеканала CBS.

Как отмечается, животное не только выжило при падении с высоты, но и смогло сразу убежать на близлежащую автостоянку.

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По словам автора видео Micah Rea, енот после падения с многоэтажки не пострадал.

Ранее сообщалось, что енот-экстремал в США забрался на крышу 23-этажного здания, причем очевидцы почти сутки следили за его восхождением и вели онлайн-трансляцию в твиттере.