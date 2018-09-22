Митинг против пенсионной реформы собрал в Москве 3 тыс. участников
Около 3 тыс. человек принимают в субботу участие в согласованной акции левых сил в Москве против изменений пенсионного законодательства.
«На проспекте Академика Сахарова началось согласованное властями Москвы публичное мероприятие.
В нем принимают участие около 3000 человек», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции.
Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан, добавили в пресс-службе.