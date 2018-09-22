Число жертв урагана «Флоренс» в США возросло до 43

Жертвами урагана «Флоренс» в Соединенных Штатах стали 43 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что на данный момент 56 тыс. домов и зданий различных компаний остаются без света.

Восточное побережье США подверглось вторжению мощного урагана 14 сентября. Наиболее сильно пострадали штаты Южная и Северная Каролина. В последнем, по данным властей, погибли 32 человека.

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Агентство подчеркивает, что, по данным властей, в 17 округах Северной Каролины до сих пор перекрыты сотни дорог. Водителей призывают не перемещаться по территории этих округов без крайней необходимости.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, какой ущерб нанес ураган «Флоренс».