В ООН заявили о скорой гуманитарной катастрофе в Йемене

Ситуация в Йемене близка к гуманитарной катастрофе, численность голодающего населения в стране может возрасти до 11,5 млн человек. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайной помощи Марк Лоукок, передает РИА «Новости».

По его словам, обесценивание йеменского риала приводит к увеличению цен на продовольствие для примерно 10 миллионов йеменцев, поскольку почти вся еда в страну импортируется.

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Кроме того, отметил Лоукок, в ООН видят очаги, где обстановку можно назвать голодом, в том числе «случаи, когда люди едят листья, потому что другой еды у них нет».

Ранее Красный крест решил отозвать из Йемена 71 сотрудника из соображений безопасности.