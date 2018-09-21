Наводнение на реке из-за урагана «Флоренс» привело к остановке электростанции

Ураган «Флоренс» вызвал наводнение на реке в американском штате Северная Каролина, в результате чего была остановлена работа электростанции Саттон, передает РИА «Новости».

Из-за наводнения на реке Кейп Фир вода поднялась выше дамб на пруду рядом с электростанцией в Уилмингтоне. С 2013 года станция работает на газу после закрытия угольных установок. Компания опасается, что угольный шлак из законсервированных хранилищ мог попасть в реку.

Ранее сообщалось, что число жертв тропического шторма «Флоренс», обрушившегося на восточное побережье Соединенных Штатов в пятницу, 14 сентября, возросло до 32.