В Нью-Йорке женщина напала с ножом на детский сад, сообщают местные СМИ.

Сообщение о нападении поступило полицейским в 3.40 утра по местному времени (10.40 мск). По данным полиции, нападение совершила 52-летняя женщина, которая также нанесла ранения самой себе. Она была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

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В результате атаки пострадали пять человек, в том числе три ребенка. Также были ранены одна из сотрудниц детского центра и родитель одного из детей.

Ранее сообщалось, что учительницу одной из школ Киева госпитализировали после того, как ученик напал на нее с ножом.