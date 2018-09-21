Times: ресторан в Солсбери подаст в суд на модель из России за инсценировку отравления

Ресторан Prezzo в Солсбери, после посещения которого якобы отравились 30-летняя модель российского происхождения Анна Шапиро и ее 42-летний муж Алекс Кинг, подаст в суд на пару из-за нанесенного репутационного ущерба в том случае, если будет доказано, что инцидент был инсценировкой. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источники в ресторане.

Британская газета пишет, что после инцидента 16 сентября ресторан понес убытки и репутационный ущерб. В этот день Шапиро вместе с мужем были госпитализированы, ресторан был закрыт и оцеплен полицейскими. В Британии отвергли версию применения нервно-паралитического вещества «Новичок». Позже стало известно, что британская полиция рассматривает версию инсценировки отравления со стороны пары. Это «отравление» вызвало опасения в Солсбери появления новых инцидентов и привело к закрытию ресторана, отмечается в материале. Также был перекрыт и центр города Солсбери.

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В четверг 20 сентября пару уже допросили следователи графства Уилтшир. В частности, Шапиро еще раз изложила свою версию произошедшего, согласно которой ее пытались отравить из-за критики российских властей.

Ранее сообщалось, что отравление посетителей в ресторане Prezzo в Солсбери, скорее всего, было инсценировкой.