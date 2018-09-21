Под Иркутском грузовой поезд сошел с рельсов

В Иркутской области 10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал. Также уточняется, что инцидент произошел на перегоне «Слюдянка-2 — Ангасолка». Отмечается, что грузовой поезд направлялся в сторону Иркутска с различным грузом.

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«На место происшествия со станции «Слюдянка-2» направлен восстановительный поезд с бригадой специалистов», — говорится на сайте ведомства.

В МЧС добавили, что к месту, где произошел сход вагонов с путей, едут оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и управления МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в Карелии грузовой поезд сошел с рельсов.