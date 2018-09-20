В Пермском крае пенсионера осудили за выросший на огороде мак

В Пермском крае осудили 64-летнего мужчину, на огороде у которого обнаружился мак. Об этом сообщает «Российская газета».

Пермский районный суд признал его виновным в том, что на своем огороде он незаконно выращивал растения, содержащие наркотические вещества.

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Сам пенсионер рассказал, что на его участок был завезен новый грунт, в котором содержались семена мака. Мужчина не признал себя виновным, отметив, что принял мак за сорняк.

Эксперт, которого привлекла сторона обвинения, заявил, что для произрастания мака нужна «плодородная почва, отсутствие сорняков и хороший посев». В то же время, посмотрев фотографии, он отметил, что на участке не было произведено равномерного посева мака.

Обвинение требовало для мужчины трех лет лишения свободы. В итоге суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно, учитывая, что обвиняемый является ветераном труда, а его жена — инвалид.