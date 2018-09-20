Путин рассказал об особом отношении к женщинам

Президент России Владимир Путин на Евразийском женском форуме рассказал об особом отношении к женщинам в нашей стране, передает РИА «Новости».

«Защите материнства и детства, поддержке женщин в России уделяется особое внимание. И отношение к женщинам у нас, в нашей стране, я бы не побоялся этого, сказал — особое отношение. Трогательное, душевное, искреннее», — сказал Путин.

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По его словам, необходимо как решить проблему гендерного неравенства, так и сохранить традиционные ценности семьи и материнства.

По мнению главы государства, нужно, чтобы женщина чувствовала себя самостоятельной и независимой, чтобы эффективно действовали гарантии социальной и правовой защиты.

Ранее Путин предложил установить для женщин возраст выхода на пенсию на уровне 60 лет, а не 63 года. Тогда он также заявил, что в России отношение к женщинам «особое, бережное».