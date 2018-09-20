Daily Mail: новое отравление в Солсбери могло быть инсценировкой

Отравление двоих посетителей в ресторане Prezzo в Солсбери, скорее всего, было инсценировкой, пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на источников в британской полиции.

42-летний Алекс Кинг и его 30-летняя супруга — модель из Нижнего Новгорода Анна Шапиро, были госпитализированы из ресторана Prezzo по подозрению в отравлении. Инцидент произошел 16 сентября. Позже полиция отвергла версию отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».

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Установить личности отравившихся в ресторане Солсбери смогла британская газета The Sun. В интервью Шапиро предположила, что ее отравили ядом из-за критики российских властей. Однако позже таблоид был вынужден удалить материал об Анне Шапиро с сайта издания по «юридическим причинам».

Издание пишет, что полиция в Солсбери расследует версию инсценировки отравления Алекса Кинга и Анны Шапиро. В настоящее время следователи намерены допросить Алекса Кинга, отмечается в материале.