Daily Mail: новое отравление в Солсбери могло быть инсценировкой
Отравление двоих посетителей в ресторане Prezzo в Солсбери, скорее всего, было инсценировкой, пишет таблоид Daily Mail со ссылкой на источников в британской полиции.
42-летний Алекс Кинг и его 30-летняя супруга — модель из Нижнего Новгорода Анна Шапиро, были госпитализированы из ресторана Prezzo по подозрению в отравлении. Инцидент произошел 16 сентября. Позже полиция отвергла версию отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Установить личности отравившихся в ресторане Солсбери смогла британская газета The Sun. В интервью Шапиро предположила, что ее отравили ядом из-за критики российских властей. Однако позже таблоид был вынужден удалить материал об Анне Шапиро с сайта издания по «юридическим причинам».
Издание пишет, что полиция в Солсбери расследует версию инсценировки отравления Алекса Кинга и Анны Шапиро. В настоящее время следователи намерены допросить Алекса Кинга, отмечается в материале.