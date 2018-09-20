У Рады начались столкновения силовиков и митингующих
У здания Верховной Рады Украины начались столкновения силовиков с митингующими, есть пострадавшие, передает УНН.
Под зданием парламента утром 20 сентября собралось несколько сотен митингующих.
Группа людей в балаклавах пыталась прорваться через ограждение, что привело к потасовке с сотрудниками правоохранительных органов.
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Один из силовиков был ранен в ногу. Официальной информации о раненых пока не поступало.
Националисты у Рады требуют упрощения процедуры предоставления украинского гражданства иностранцам — участников военной операции в Донбассе.