Подростку грозит 15 лет тюрьмы за иглы в клубнике

Полиция Австралии задержала несовершеннолетнего, который в шутку подкладывал иглы в клубнику, сообщает Sky News со ссылкой на полицию.

Фрукты с металлическими иглами, продававшиеся в местных магазинах, вызвали панику по всей стране. Покупатели также сообщали об острых металлических предметах в бананах и яблоках.

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Уточняется, что подросток признал вину и назвал свои действия «шалостью». Полиция продолжает розыск других подозреваемых.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предложил увеличить наказание для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты, до 15 лет тюрьмы.

Мотивы подростка пока не ясны. Уточняется, что его действия нанесли большой ущерб фермерским хозяйствам.