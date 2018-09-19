В МВД указали на ошибку в выводах о работе Петрова и Боширова в ГРУ

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Заместитель главы МВД России Игорь Зубов прокомментировал расследование, опубликованное в ряде СМИ, в котором говорится о том, что подозреваемые властями Великобритании по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, согласно базе данных ФМС сами являются сотрудниками ГРУ, передает РИА «Новости».

«Начнем с того, что в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще», — сказал Зубов.

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Он подчеркнул, что по данным, которые есть у миграционной службы, нет возможности определить, работает ли человек в ГРУ.

«Конечно, невозможно. Из базы данных ФМС ничего подобного нельзя понять», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос об отравлении в британском городе Солсбери бывшей гражданки России модели Анны Шапиро.