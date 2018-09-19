СМИ перечислили признаки депрессии

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович перечислил признаки депрессии. Об этом пишут «Известия».

По словам Шмиловича, есть три основных признака, первый из которых связан с вегетативными расстройствами.

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«Если человек просыпается в пять часов утра и у него в груди колошматит сердце, рот пересох, если у него проблемы со стулом и при этом он испытывает острую беспричинную тревогу — это первый признак», — сказал Шмилович.

Он добавил, что второй признак заключается в ритмическом изменении настроения, при котором утром состояние человека более подавленное.

«Третий признак, который практически наверняка говорит о клинической депрессии, — ангедония», — заявил Шмилович.

Он уточнил, что речь идет об утрате чувства удовольствия.

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