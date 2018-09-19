Британские СМИ узнали имена недавно отравившихся в ресторане Солсбери

Пострадавшими в результате отравления в ресторане Prezzo в Солсбери являются 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя супруга из Нижнего Новгорода Анна Шапиро. Об этом пишет The Sun.

По словам Шапиро, она обнаружила своего мужа мужском туалете ресторана, при этом у него «шла пена изо рта». Модель уверена, что от нее хотели избавиться так же, как и от Скрипалей, поскольку ее отец был высокопоставленным военным. Она добавила, что в больнице ее мужа ввели в искусственную кому, после чего она его не видела.

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Отмечается, что пара могла быть отравлена крысиным ядом.

Ранее сообщалось, что представители британской полиции считают, что инцидент в ресторане Prezzo в Солсбери не связан с отравлением нервно-паралитическом веществом.