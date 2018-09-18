На стройке в Москве обнаружили снаряд времен войны

На территории стройки в столичном районе Хорошево-Мневники обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На стройке по адресу: ул. Мневники, д. 5 рабочие обнаружили снаряд времен ВОВ. Ведется проверка», — сказал источник.

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В настоящее время место обнаружения снаряда оцеплено, ожидается приезд саперов.

9 сентября предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили в столичном районе Люблино.

До этого во дворе жилого дома в Кузьминках обнаружили похожий на гранату предмет.