Понедельник стал самым холодным днем с начала осени в Москве

Понедельник, 17 сентября, стал самым холодным днем в Москве с начала осени. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Средняя температура составила 12,6 градуса при норме 10,6 градуса. Это только на 2 градуса выше климатической нормы, тогда как в предыдущие дни погода была в среднем на 5 градусов выше климатических показателей», — говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что в ближайшие дни, с 19 до 22 сентября, в столице ожидается потепление, которое обусловлено антициклоном из Европы. Средняя суточная температура снова будет выше примерно на 5 градусов.

Ранее синоптики пообещали возвращение в Москву бабьего лета.