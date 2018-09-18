Telegraph: посещаемость Солсбери резко упала из-за «Новичка»

Новое отравление в британском Солсбери может нанести серьезный ущерб городу в планах по восстановлению территории от предыдущего отравления с использованием нервно-паралитического вещества, пишет британская газета Daily Telegraph.

В воскресенье 16 сентября в ресторане Prezzo двое посетителей почувствовали себя плохо. По словам очевидцев, жертвами отравления были русские. Этот ресторан в Солсбери находится неподалеку от пиццерии Zizzi, где успели побывать до потери сознания бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые — согласно данным британской полиции — были отравлены с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок».

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Город был буквально «потрясен» после того, как 42-летний мужчина и 30-летняя женщина были отвезены в больницу с подозрением на отравление, говорится в материале. Полиция графства Уилтшир исключила версию повторного отравления «Новичком», однако так и не смогла назвать причину инцидента в ресторане Prezzo, отмечается в материале.

Британская газета со ссылкой на официальные данные пишет, что число посетителей Солсбери резко сократилось с марта, когда было совершено нападение с использованием яда «Новичок» на бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Общее число посетителей города Солсбери сократилось на 12%, пишет Daily Telegraph.

Издание напоминает, что помимо семьи Скрипалей «Новичку» подверглись у другие британцы. 44-летняя Дон Стерджесс, которая была госпитализирована 30 июня в Эймсбери (город неподалеку от Солсбери) после контакта с нервно-паралитическим веществом «Новичок», скончалась. Чарли Роули, который вместе с женщиной контактировал с ядом, выжил.

Глава городского совета Солсбери Мэтью Дин заявил, что туристический поток в городе остается сниженным, это в свою очередь грозит трудностями для бизнеса в Солсбери.

«Нам нужно двигаться дальше и показывать, что мы открыты для бизнеса, но ложные тревоги, подобные этому [инциденту в ресторане], препятствуют прогрессу», — cказал Дин.

Ранее в российском посольстве в Лондоне заявили, что британская сторона не предоставила данных о пострадавших в ресторане Prezzo в Солсбери.