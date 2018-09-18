Омичка подарила свою дочь учительнице из Петербурга

Кировский районный суд Омска рассмотрит дело местной жительницы, которая подарила свою новорожденную дочь учительнице из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Следствие утверждает, что женщина, не имея возможности содержать ребенка, решила передать в дар свою дочь учительнице из Петербурга, с которой познакомилась в интернете.

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«Для этого женщина приехала в Омск и с помощью подложных документов вывезла ребенка в Санкт-Петербург. Впоследствии знакомая матери ребенка обратилась в правоохранительные органы и сообщила о совершении указанного преступления», — говорится в сообщении.

В отношении обеих женщин утверждено обвинительное заключение. Они содержатся под подпиской о невыезде.