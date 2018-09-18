Пьяный украинец на лодке «Крым» врезался в танкер «Механик Погодин»

Нетрезвый украинец на своей моторной лодке «Крым» врезался в российский танкер «Механик Погодин», который пришвартован в порту Херсона. Об этом сообщает местное издание «Новый день».

По данным портала, 38-летний житель Украины слишком поздно заметил другое судно перед собой. После удара его лодка получила серьезные повреждения. Сам украинец также пострадал: у него рваная рана на затылке и множественные ушибы по всему телу.

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Мужчина был доставлен в больницу.

Украинская сторона задержала российский танкер «Механик Погодин» 10 августа. Ранее экипаж судна вернулся в Россию.