Daily Mail: пострадавшие в Солсбери русские находятся в критическом состоянии

Двое пострадавших посетителей ресторана Prezzo в британском Солсбери, которых очевидцы назвали русскими, находятся в «критическом, но стабильном состоянии», пишет британская газета Daily Mail.

Отмечается, что пострадавшие при отравлении в ресторане — это мужчина в возрасте 40 лет и женщина около 30 лет. Ранее сообщалось, что симптомы у получивших отравление в ресторане были схожи с симптомами при отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок». Однако позже в британской полиции заявили, что данный инцидент не связан с применением «Новичка».

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Инцидент с отравлением в ресторане Prezzo произошел 16 сентября. После этого ресторан был оцеплен, на месте работают правоохранительные органы. По словам свидетелей, пострадавшие были русскими.

В марте с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок» были отравлены бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как отмечалось ранее, до потери сознания Скрипали успели побывать в пиццерии Zizzi, которая находится вблизи ресторана Prezzo, где получили отравление двое граждан.

Ранее сообщалось, что в ресторане в Солсбери пострадали русские.