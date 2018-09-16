В центре Брюсселя произошла стрельба, есть пострадавшие

В результате стрельбы в столице Бельгии пострадали два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя отдела местной полиции Иксель Ильс ван де Кеер.

По данным полиции, инцидент произошел неподалеку от одного из баров на улице Круа де Фер.

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«Два человека получили ранения, один в ногу, другой осколками, они были госпитализированы», — сказала ван де Кеер.

Она отметила, что в данный момент полиция считает, что стрельбу открыли «пять или шесть» человек, которые скрылись с места происшествия на автомобиле.

Полиция разыскивает подозреваемых.

Ранее сообщалось, что неизвестные застрелили офицера дорожной полиции в Бельгии. Отмечалось, что в него стреляли из автомобиля, который был остановлен для проверки документов.