МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье

В Подмосковье в ночь на понедельник, 17 сентября, ожидаются заморозки до -2°С. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на управление МЧС России по региону.

«В ночные часы 17 сентября по Московской области местами ожидаются заморозки до -2°С», — говорится в сообщении ведомства.

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Такие данные региональному МЧС предоставили в федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ведомстве предупредили, что из-за похолодания повышается риск «техногенных пожаров». Отмечается, что они могут возникнуть из-за нарушений в эксплуатации электробытовых приборов, нарушений правил пользования газового оборудования и использования самодельных нагревательных устройств.

Ранее МЧС предупреждало москвичей о грозе, дождях и сильном ветре в воскресенье.