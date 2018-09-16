В США около сотни человек заблокированы из-за вызванного штормом «Флоренс» наводнения

В американском городе Нью Берн, штат Северная Каролина, около сотни человек оказались заблокированы в собственных домах из-за наводнения, вызванного тропическим штормом «Флоренс». Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на официальное заявление муниципальных властей.

Люди не могут выбраться из города с пятницы, 14 сентября.

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«У нас есть три спасательных команды, которые работают круглосуточно, чтобы попасть в районы города и спасти оттуда людей», — говорится в заявлении властей Нью Берна.

По словам одного из жителей города, который был в числе отказавшихся от эвакуации, «все вокруг оказалось под водой».

Двумя днями ранее из-за урагана «Флоренс» в ловушке в Нью Берне находились 150 человек.