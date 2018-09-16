МЧС предупредило москвичей о грозе, дождях и сильном ветре в воскресенье

Управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными климатическими условиями, которые ожидаются в столице в воскресенье, 16 сентября. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

«По информации Росгидромет утром и днем 16 сентября в Москве ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра до 12-17 м/с», — говорится на сайте МЧС.

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В ведомстве посоветовали по возможности переждать погоду в капитальном строении. Также в пресс-службе МЧС порекомендовали во время непогоды обходить рекламные щиты, деревья и любые шаткие конструкции.

Ранее Гидрометцентр объявил в воскресенье «желтый» уровень погодной опасности из-за опасности пожаров.