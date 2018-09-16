Пожар на площади 300 кв м в жилом доме в Петербурге потушен

В Санкт-Петербурге спасателям удалось ликвидировать пожар, который произошел в жилом доме на площади 300 кв метров. Об этом говорится на официальном сайте главка МЧС по городу.

По данным пресс-службы, в шестиэтажном доме в Свечном переулке, дом 27, горел мансардный этаж, площадь возгорания составила 300 кв метров.

Реклама

В ведомстве отметили, что сведений о пострадавших в результате пожара пожарным не поступало.

Также стало известно, что к ликвидации пожара было привлечено 17 единиц техники и 44 человека личного состава.

Ранее сообщалось, что в центре Петербурга произошел крупный пожар в мансарде жилого дома.