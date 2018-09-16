На Камчатке нашли тело пропавшего рыбака

На Камчатке обнаружили тело второго из двух рыбаков, которые пропали в результате опрокидывания лодки в бухте Большая Саранная. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По данным агентства, тело рыбака было найдено на берегу бухты Большая Саранная.

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Как отмечается, лодка с тремя рыбаками опрокинулась на расстоянии в 40 километров от Петропавловска-Камчатского.

При этом одному из мужчин удалось выбраться на берег.

Ранее сообщалось, что спасательный вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Владивостока, чтобы оказать помощь северокорейским рыбакам.

Как отмечалось, северокорейское судно «потеряло ход» в 60 морских милях южнее порта Находка из-за шторма.