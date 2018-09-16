В США мужчина погиб после нападения акулы

В американском штате Массачусетс на полуострове Кейп-Код акула напала на мужчину. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, после нападения мужчина был госпитализирован.

Как отмечается, пострадавший скончался в больнице.

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Издание подчеркивает, что это первое фатальное нападение акулы на человека в Массачусетсе за последние 80 лет.

Ранее сообщалось, что на египетском курорте Марса-эль-Алам в результате нападения акулы погиб турист из Чехии.