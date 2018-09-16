Число жертв урагана в США возросло до 11

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Число погибших в результате урагана «Флоренс» в США увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, власти американского штата Южная Каролина подтвердили эту информацию.

Как отмечается, трое человек погибли из-за «внезапного наводнения».

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Ранее сообщалось, что число погибших в результате урагана «Флоренс» в США увеличилось до восьми человек.

Как отмечалось, почти 800 тысяч человек остаются без электричества в штатах Северная и Южная Каролина.