Число жертв урагана в США возросло до 11
Число погибших в результате урагана «Флоренс» в США увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, власти американского штата Южная Каролина подтвердили эту информацию.
Как отмечается, трое человек погибли из-за «внезапного наводнения».
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Ранее сообщалось, что число погибших в результате урагана «Флоренс» в США увеличилось до восьми человек.
Как отмечалось, почти 800 тысяч человек остаются без электричества в штатах Северная и Южная Каролина.