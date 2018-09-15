Британец убил жену, чтобы решить семейные проблемы

Британец Льюис Беннетт убил свою супругу Изабеллу Хеллманн, чтобы разрешить семейные проблемы и унаследовать ее состояние. По крайней мере, так считает американская прокуратура, пишет Sky News.

Инцидент произошел еще в мае 2017 года. Супружеская пара на своей лодке направлялась в сторону дома во Флориде, когда Беннетт подал сигнал SOS. Он сообщил, что его жена пропала, а судно тонет.

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В итоге мужчина добрался до берега на спасательном плоту. Тело его супруги не найдено до сих пор. Однако, подчеркивает телеканал, если ее признают мертвой, то он унаследует принадлежащий ей дом и ее деньги.

Прокурор, который занимается делом Беннетта, утверждает, что у мужчины были мотивы. По его словам, пара часто ссорилась.

«Убийство госпожи Хеллманн позволило бы разрешить семейные неурядицы в жизни подсудимого, позволило бы ему жить так, как он пожелает, а также позволило бы ему унаследовать состояние Хеллманн», — отметил прокурор.

По его словам, эти факторы указывают на наличие мотива у Беннетта. Суд на мужчиной пройдет в декабре этого года.