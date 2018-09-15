В Ираке задержали 30 человек за поджог иранского консульства
В иракской Басре задержали по меньшей мере 30 человек, подозреваемых в поджоге иранского консульства, сообщает Sky News Arabia.
Ранее официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США осуждают насилие против дипломатов в иракском городе Басра, где протестующие подожгли консульство Ирана.
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По ее словам, Вашингтон призывает правительство Ирака не только поддерживать право на мирные протесты, но и защищать дипломатов и дипломатические объекты.
В свою очередь министерство иностранных дел Бахрейна призвало всех своих граждан незамедлительно покинуть территорию Ирака из-за бушующих в стране беспорядков.