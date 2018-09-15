В Риге в шествии за русские школы приняли участие пять тысяч человек

В столице Латвии около пяти тысяч человек вышли на улицы на акцию в защиту русских школ в стране. Об этом сообщает латвийское издание Delfi со ссылкой на данные полиции.

Как отмечается, шествие под названием «Наш выбор» было организовано партией «Русский союз Латвии» (РСЛ).

Реклама

По данным издания, некоторые участники пришли на уличную акцию с плакатами, на которые нанесены лозунги на латышском и русском языках в защиту использования в учебных заведениях русского языка.

Ранее сообщалось, что президент Латвии Раймондс Вейонис одобрил поправки к закону о высших учебных заведениях, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частых колледжах и вузах.