Ураган «Флоренс» оставил без электричества почти миллион жителей США

В результате тропического шторма «Флоренс», который обрушился на восточное побережье США 14 сентября, без электричества остались более 900 тысяч жителей Соединенных Штатов, передает американский телеканал ABC.

По данным телеканала, отключения электроэнергии произошли в штатах Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Нью-Йорк, Вермонт, Мэн, Нью-Гэмпшир по мере продвижения урагана в сторону Бостона.

Реклама

Как отмечается, в некоторых районах Массачусетса и Род-Айленда скорость ветра достигала почти 130 км в час, из-за чего упавшими деревьями были порваны линии электропередач.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате урагана «Флоренс» в США возросло до четырех. Одна из жертв умерла от удара током при попытке подключить электрогенератор после того, как электроснабжение было отключено.