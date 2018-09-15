На Украине неизвестный напал на ведущего дело о Майдане судью

В Киеве неизвестный напал на судью Сергея Дячука, который ведет дело о гибели людей во время Майдана в 2014 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Дячук был госпитализирован после нападения.

Как отмечается, судья связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью.

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При этом полиции не удалось задержать напавшего на Дячука.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие по делам о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года «фактически завершено».

По его словам, ожидаются результаты последних экспертиз.