Взявший росгвардейца на руки в метро мужчина не признает вину

Ислям Малеков, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за то, что он поднял на руки росгвардейца в вестибюле станции московского метро, не признает свою вину, передает РИА «Новости».

«Я не признаю свою вину. Я поднял сотрудника правоохранительных органов, потому что думал, что это мой знакомый. Я просто обознался», — сказал Малеков.

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Ожидается, что дата рассмотрения дела по существу будет назначена в ходе предварительных слушаний по делу, которые пройдут в Мещанском суде Москвы.

Ранее сообщалось, что Черемушкинский районный суд Москвы не стал арестовывать 27-летнего Исляма Малекова, который поднял на руки росгвардейца и пронес его несколько метров по станции метро.