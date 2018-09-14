В Кемеровской области рассказали о новой работе Амана Тулеева

Бывший губернатор и бывший спикер парламента Кемеровской области Аман Тулеев был назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования, заявил новый глава региона Сергей Цивилев, передает РИА «Новости».

«У нас хорошие добрые отношения с Аманом Гумировичем Тулевым, совместно работали. Он сказал в разговоре со мной, что не может без работы, и больше всего ему подойдет должность ректора нашего института, потому что он доктор наук, профессор, у него богатый опыт, которым он может поделиться с молодежью», — сказал Цивилев.

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По его словам, приказ о назначении Тулеева был подписан, он приступит к исполнению обязанностей ректора 17 сентября.

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