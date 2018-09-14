Следствие подозревает Украину в загрязнении атмосферы в Крыму

Крымская администрация и местные правоохранительные органы рассматривают действия властей Украины как возможную причину загрязнения атмосферы в районе города Армянск, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день существует шесть версий причин выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Первая — сброс неустановленных химических веществ со стороны территории сопредельного государства», — заявил руководитель оперативного штаба, вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Реклама

Другими версиями, по его словам, являются: выброс вредных веществ в атмосферу предприятием «Титановые инвестиции», превышение уровней выброса вредных веществ предприятий «Бром» и «Крымский Содовый завод», превышение объема и концентрации сброса сернистой кислоты заводом «Титановые инвестиции» в кислотонакопитель, а также нарушение правил эксплуатации этим предприятием кислотонакопителя.

Ранее сообщалось, что с «Крымского титана» взыщут более 700 млн рублей за порчу экологии.