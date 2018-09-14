Посольство России прокомментировало данные о задержанных в Нидерландах шпионах

В российском посольстве на территории Швейцарии дали комментарий по поводу появившейся в СМИ информации о том, что в Нидерландах задержали двух российских шпионов и отправили их на родину. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в фейсбуке.

В ведомстве назвали происходящее «антироссийским вбросом», который связан с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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«Считаем любые подобные измышления попросту абсурдными и иначе как очередную попытку подогреть русофобские настроения их квалифицировать нельзя», — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель Служба внешней разведки Сергей Иванов отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что в Нидерландах задержали двух российских шпионов и отправили их на родину.