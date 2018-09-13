Виктория Скрипаль отреагировала на интервью «отравителей» родственников

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория дала комментарий после выхода интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Великобритания подозревает в отравлении ее дяди и его дочери Юлии. Об этом сообщает ФАН.

По словам Скрипаль, Лондон заинтересован в том, чтобы «шоу» продолжалось.

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«Нам изначально говорили о шестерых подозреваемых. Двоих сейчас отбросят. Найдут еще двоих и так далее — Россия большая», — заявила Скрипаль.

Она заметила, что любой турист из России может оказаться замешанным в громком политическом деле. Скрипаль считает, что британский премьер Тереза Мэй сделает все возможное для спасение своей карьеры.

«Судьба простых людей ее не беспокоит, как и весомость якобы доказательств по делу об отравлении», — сказала Скрипаль.

Ранее сообщалось, что в МИД Британии сочли интервью с «отравителями» Скрипалей ложью.

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