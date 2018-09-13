Москалькова обратилась к Трампу

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что написала американскому президенту Дональду Трампу по поводу задержанных в США россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Москальковой, речь идет о российском летчике Константине Ярошенко и россиянке Марии Бутиной. Уточняется, что она попросила у Трампа помиловать Ярошенко, а также освободить из-под ареста Бутину, поскольку существуют и другие меры наказания.

Реклама

«Неужели она такое страшное преступление совершила смсками, чтобы применять к ней такие меры?» — сказала Москалькова.

Ранее супруга российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание на территории США, решила обратиться к российскому президенту Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой вернуть мужа на родину.