«Отравители» Скрипалей отказались отвечать на вопрос о своих взаимоотношениях
Подозреваемые по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов отказались отвечать на вопрос об их взаимоотношениях, передает RT.
На вопрос о том, что их связывает и почему Петров и Боширов были все время вместе, жили вместе и гуляли вместе, они отвечать отказались.
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«Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь», — сказал Боширов.
Ранее россияне Александр Петров и Руслан Боширов подтвердили, что на сделанных фото запечатлены они, а также рассказали, что действительно ездили в Солсбери. По их словам, они приехали в Лондон с туристическими целями.