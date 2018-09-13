Москалькова рассказала о состоянии Сенцова

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о состоянии украинского режиссера Олега Сенцова, передает РИА «Новости».

По словам Москальковой, медики составляют заключение о состоянии Сенцова каждый день.

«Врач мерит давление, пульс, беседует с ним, видит его кожные покровы, для того чтобы убедиться в его состоянии здоровья», — заявила Москалькова.

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Она добавила, что в составленном накануне заключении нет данных об ухудшении здоровья Сенцова.

Ранее сообщалось, что Сенцов, который отбывает наказание в России, составил завещание на свое творчество. Его сестра Наталья Каплан заметила, что это «сильно пугает».