Более 2,7 тысяч осужденных освободили по закону о «дне за полтора»

Представители ФСИН сообщили о том, что с начала действия закона, предусматривающего зачисление в срок отбывания времени, проведенного в следственном изоляторе, более 2,7 тысяч осужденных вышли по нему на свободу, передает РИА «Новости».

«По результатам рассмотрения 2754 осужденных освобождены из мест лишения свободы, 9321 осужденному снижен срок отбывания наказания», — сообщили во ФСИН.

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В ведомстве также отметили, что девяти тысячам заключенных был снижен срок наказания. Всего на 5 сентября в суд для перерасчета сроков поступили материалы в отношении 91,7 тысяч осужденных.

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