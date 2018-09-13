В Калифорнии мужчина застрелил пять человек и покончил с собой

В Калифорнии мужчина застрелил пять человек в офисе транспортной компании, а затем покончил с собой. Об этом сообщает CBS.

Как отмечается, инцидент произошел в американском городе Бейкерсфилд. Мужчина вместе с женой пришел в офис транспортной компании, где у него возник конфликт с другим посетителем. В связи с этим мужчина устроил стрельбу, в результате которой погибли его оппонент, жена и еще один зашедший в офис человек.

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Согласно имеющейся информации, после этого мужчина застрелил еще двух человек по дороге к жилому дому. Он также похитил автомобиль с женщиной и ребенком, которым позднее удалось сбежать. В конце концов мужчина обратил на себя внимание правоохранительных органов, что привело к тому, что он покончил с собой.

Ранее сообщалось, что в школе около Лас-Вегаса произошла стрельба.