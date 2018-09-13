В США одобрили запрет на потребление мяса кошек и собак

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, запрещающий убийство и хранение кошек и собак с целью употребления их в пищу. Об этом сообщает The Hill.

Инициаторами законопроекта являются республиканец Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстингс.

Реклама

За нарушение закона предусматривается штраф до $5 тыс.

Исключения, согласно документу, будут сделаны только для племён индейцев, которые убивают этих животных для некоторых религиозных обрядов.

В декабре в России комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал закон об ужесточении уголовного наказания за живодерство.