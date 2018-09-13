Постпред России в Совете Европы отреагировал на ситуацию вокруг ареста Вышинского

Преследование украинскими властями руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского недопустимо, заявил постоянный представитель России при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский. Об этом он рассказал газете «Известия».

«Со своей стороны мы неоднократно обращали и будем обращать внимание руководства СЕ и Комитета министров на гонения на российских журналистов, в том числе и на Украине. Киев преследует не только российских журналистов, но и украинцев, которые высказывают мнение, отличное от официальной точки зрения», — заявил он.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона требует немедленного освобождения задержанного на украинской территории Кирилла Вышинского.

По словам Захаровой, Россия беспокоится о состоянии здоровья Вышинского, которого госпитализировали из зала суда в предынфарктном состоянии. При этом в тюрьме он не получает высококвалифицированную медицинскую помощь.