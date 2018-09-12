На Украине нашли организаторов теракта, в котором должна была участвовать Савченко

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что следователям удалось установить личность людей, планировавших террористический акт вместе с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Об этом он сказал в эфире «112 Украина».

По данным телеканала, Савченко подозревается в планировании переворота и захвате государственной власти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь государственных деятелей. Обвинению удалось установить личность человека, который проходит по этому делу как «организатор».

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«У нас установлено, кто это организовывал. Доказательств для того, чтобы объявить ему подозрение, на данный момент недостаточно», — сказал Матиос.

Он отметил, что в общей сложности в терактах должны были принять участие до 30 человек. Также Матиос подчеркнул, что «организатор» терактов «локализован».

Ранее сообщалось, что украинский суд не успел продлить арест Савченко.