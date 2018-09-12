РПЦ усомнилась в возможности украинской автокефалии

Секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил, что проект независимости Украинской православной церкви (УПЦ) не поддерживает ни одна из поместных церквей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Якимчук отметил, что в РПЦ готовы поддержать любые инициативы, направленные на предотвращение раскола православия. По его словам, такая угроза становится «все более реальной» из-за «авантюрных противоканонических шагов Константинопольского патриархата на Украине». Протоиерей подчеркнул, что ни одна из поместных церквей не поддерживает проект украинской автокефалии.

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«Об истинном отношении Церквей к данной затее прекрасно знает патриарх Варфоломей. Однако мы видим, что Фанар взял курс на игнорирование их мнения, и его действия в последнее время прямо противоречат их воле, — сказал Якимчук.

Ранее РПЦ пригрозила Константинополю разрывом отношений.